Aunque todavía no ha conseguido ser el ganador en ninguna de las carreras, Ibai no pierde la ilusión por poder rebasar en la línea de meta a su propio rival. Ya que no pudo superar al culturista Joan Pradells ni a la atleta paralímpica Fiona Pinar, su nuevo reto se ha hecho de lo más viral por intentar desafiar a uno de los grandes protagonistas de las redes sociales: Juan Carlos Montoya.