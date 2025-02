Después de que la jugadora afirmase en su declaración ante el juez que Rubiales no le pidieron permiso y que de haberlo hecho no habría consentido, él sigue manteniendo su versión y asegura que está "totalmente seguro" de que ella le dijo "vale" cuando se lo pidió.

Tras escuchar su declaración, Patricia Pardo ha reaccionado en 'Vamos a ver': "Qué rápido ha estado hoy Rubiales que ha cambiado la expresión que utilizó en instrucción. Les recuerdo que él en instrucción habla de un "piquito" ¿Por qué cambia ahora a "besito"? Pues porque con toda probabilidad, justamente antes que él declararon los peritos que analizaron esa secuencia. Uno de estos peritos pertenece a la Asociación de Sordos de Granada y aseguró que en su lectura de labios no identifica la palabra "piquito" y que lo que dijo fue "besito". Rubiales, que está bien asesorado y en su derecho, ha decidido cambiar su expresión y por eso la insistencia de la Fiscal. Rubiales dice que da lo mismo, pero igual no da lo mismo", ha dicho la presentadora.

"La señora Hermoso sabe que le pregunté y que me contestó vale. Yo he perdido perdón por mi comportamiento, no tendría que haberme dejado llevar y haberme mantenido más institucional. Ella sabe que le pregunté y que me contestó", ha afirmado Rubiales cuando la fiscal le ha preguntado si le ha pedido perdón a la jugadora.