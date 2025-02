Sin ninguna molestia ni problema, la influencer ha querido contar cómo ha sido su experiencia y ha hecho una revelación inesperada: se arrepiente de haberse cambiado el color de ojos . "Dos años después no he tenido ningún problema de visión, veo absolutamente bien y hago vida completamente normal. La recuperación fue sorprendentemente rápida".

Daniela Requena se ha sincerado por completo y tras admitir que le gusta el nuevo color de ojos que luce desde hace dos años, sí que admite que no es todo lo natural que ella buscaba tras esta operación. "Es un color bonito y me gustan los ojos claros, pero sí que debo decir que cuando estás a una distancia prudente se nota que no es cien por cien natural. Se puede intuir pues, o bien que son operados, o bien que son lentillas que es lo que la mayoría me dice", explica.