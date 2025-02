Así lo ha comunicado Daniel McCartney, que trabaja como agente de talentos en 33&West, a través de las redes sociales, asegurando que no representaría más al rapero "debido a sus comentarios dañinos y odiosos que ni yo ni 33&West podemos tolerar". El nombre del exmarido de Kim Kardashian ya no aparece en la página web de la empresa, confirmando que 'Ye' ya no figura entre sus artistas representados y rompiendo todo tipo de relaciones con él.