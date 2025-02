El rapero estadounidense Kanye West vuelve a generar polémica: incendia la red social de X con sus comentarios antisemitas

West ya manifestó en 2022 que le gustaba Hitler: hizo que Adidas rompiese con él su contrato millonario

Con Kim Kardashian ya pasó: la historia detrás del polémico desnudo de Bianca Censori en los Grammy

Tras el polémico posado que realizó junto a su mujer Bianca Censori en la alfombra roja de los Grammy, el rapero estadounidense Kanye West vuelve a ser tendencia en redes sociales. El intérprete de ‘Stronger’ empleó su cuenta de X (antiguo Twitter) para publicar una serie de comentarios que tan solo han provocado incertidumbre, preocupación y enfado ante sus fans.

"Soy un nazi" o "La esclavitud es una elección", son algunos de los ejemplos de lo que West ha estado tuiteando. Los usuarios de la plataforma le están acusando de realizar comentarios antisemitas ya que ha manifestado que "no voy a pedir perdón por mis comentarios sobre los judíos. Puedo decir lo que jodidamen** quiera. Dónde está mi pu** disculpa por paralizar mis cuentas".

El enfado que muestra proviene de todo lo que el rapero ha perdido por sus declaraciones haciendo referencia a la comunidad judía. Adidas anunció en 2022 que rompía el contrato millonario que tenía con West debido a que “no tolera el antisemitismo y cualquier otro tipo de discurso de odio”. Kanye y la firma de moda deportiva trabajaban juntos bajo la marca 'Yeezy', pero la compañía textil comenzó a tener dudas sobre su persona cuando West utilizó una camiseta en la que se leía 'White Lives Matter' (las vidas blancas importan), en su paso por la Semana de la Moda de París haciendo referencia al movimiento estadounidense que busca la igualdad racial, 'Black Lives Matter'. Asimismo, en diciembre de ese mismo año, durante una entrevista con Alex Jones, expresó que le gustaba Hitler.

Kanye pide liberar a Sean 'Diddy' Combs y asegura tener autismo

West también ha sorprendido al manifestar públicamente su apoyo a Sean 'Diddy' Combs, actualmente encarcelado y a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual y crimen organizado. Así pues, el rapero ha pedido su liberación con un contundente “FREE PUFF”, criticando a otras celebridades por su silencio ante la situación. Tal es su determinación que incluso ha realizado un llamado directo a Donald Trump en el que dice "@realDonaldTrump por favor, libera a mi hermano PUFF".

En una reciente entrevista en el pódcast 'The Download' con Justin LaBoy, Kanye ha hablado sobre su estado mental, asegurando que ha sido diagnosticado con autismo en lugar de trastorno bipolar, como se creía anteriormente. "Fui a ver a un médico… Mi mujer me llevó porque me dijo: ‘Hay algo en tu personalidad que no parece bipolar, ya he visto casos de bipolaridad antes", relató.

El intérprete de 'Power' explicó que esta nueva perspectiva le ha permitido entender mejor su comportamiento. “Es como, ‘Oh, hombre, voy a usar esta gorra de Trump porque simplemente me gusta Trump en general’. Y cuando la gente te dice que no lo hagas… Ese es mi problema, cuando los fans me dicen que haga mi álbum de cierta manera, lo hago de la forma opuesta”, comentó. También afirmó que su actitud desafiante impide que otros intenten controlarlo ya que “no puedes controlar lo que digo en Twitter”.

Por ello, desde que recibió su nuevo diagnóstico, ha decidido no tomar medicación debido a que teme que pueda afectar a su creatividad. “Se trata de encontrar cosas que no bloqueen la creatividad, obviamente eso es lo que aporto al mundo", aseguró. No obstante, algunos usuarios de las redes sociales han comenzado a especular que, quizás, su conducta tan solo se trata de una estrategia de marketing para promocionar su próximo álbum 'Bully' cuyo lanzamiento se espera en las próximas semanas.

