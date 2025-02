"No, no te puedo olvidar. Tú me enseñaste a querer", decía la canción que ambos elegían para poner banda sonora a esta estampa. Una publicación que llegaba justo cuando Anabel Pantoja se encontraba sin David Rodríguez, que se había marchado unos días a Córdoba, donde tiene su clínica de fisioterapia. Ahora, a su vuelta, la prima de Isa Pantoja ha aprovechado para zanjar todos los rumores, dejando claro que no existe crisis ninguna en su relación.