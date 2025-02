Massiel ha terminado con la quimioterapia , un tratamiento que ha dejado un amargo recuerdo en la mente de la artista sobre todo por sus desagradables efectos secundarios: "Es tremendo porque te cabreas con la vida. Yo el no tener la vitalidad que tengo, el no manejarme las piernas... me siento fatal" .

Sin embargo, su lucha continúa. Massiel cuenta que actualmente está con la inmunoterapia , un tratamiento definido por ella como "una autovacuna para que el bicho, que es un okupa , no te ocupe toda y se vaya y no vuelva. Cuánto más lejos mejor ".

"No se llevó la corteza frontal de milagro", cuenta la artista. Sin embargo, siempre hay que mirar el lado positivo y los colaboradores halagan cómo ha quedado teniendo en cuenta la gravedad del atropello. Lo que no se esperaban era la divertida respuesta de Massiel: "Bueno, porque me han maquillado mucho pero aquí tengo (señalándose la frente) como si hubiera venido Antonio Banderas y me hubiera dicho lo de ¡zorra!, ¡zorra!, ¡zorra!. Y digo zorra para que os riais porque ojalá hubiera sido un poco zorra".