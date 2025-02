"En estos momentos donde uno se enfrenta a estos problemas es con tu pareja con quien te tienes que apoyar y hacer piña, decir que hay crisis es fácil cuando no hay nadie que esté allí para saber cómo lo están llevando", recordaba Isa, que reconoce que están sobrepasados con la repercusión mediática del caso perro intentando retomar su día a día: "No van a dejar de hacer su vida poco a poco. Como además dicen que va para largo, lo mejor que pueden hacer es ir haciendo su vida normal. Salir, entrar, despejarse un poco y disfrutar de la niña".

En cuanto a las informaciones que apuntan a un supuesto conflicto entre David y Merchi, madre de Anabel, Isa se desmarcaba: "No lo sé porque no estoy allí, quiero ser súper cauta con este tema. Ellos, como pareja, cuando he ido les he visto bien".