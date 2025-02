"Quiero contarles sobre mi experiencia increíble con el aumento de labios. Hace poco decidí darme el gusto de probarlo y no puedo estar más feliz con los resultados", ha empezado contando. "El resultado es simplemente natural, no se ve ni se siente artificial, ¡y eso es lo que más me encanta!", ha confesado, mostrando lo contenta que está con el resultado obtenido.