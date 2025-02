Anita Williams llega por primera vez a mtmad a través del canal ‘Mi momento’ con la intención de que la conozcan en profundidad tras todo lo que ha vivido en el programa de República Dominicana. Después de sincerarse sobre el nacimiento de su hijo Thiago, la concursante de 'La isla de las tentaciones' no se llama así realmente. En exclusiva, Anita ha desvelado el origen de su peculiar nombre . La influencer ha decidido abrirse como nunca y contar aspectos de su vida que nadie sabe para acercarse así a todos sus seguidores.

La catalana ha explicado que es un nombre que lleva con ella muchos años y lo ha recordado con nostalgia. Junto con una amiga de esa época, decidieron ponerse ese nombre por una vieja anécdota que Anita cuenta entusiasmada. “A día de hoy yo me lo he dejado puesto”, explica la concursante de ‘La isla de las tentaciones’. Siente que ya es algo identificativo de ella, que se ha convertido en su nombre artístico.

Tras comenzar sincerándose con sus seguidores sobre el origen de su nombre, Anita se abre en canal y cuenta los momentos más complicados de su vida. La creadora de contenido desea que conozcan su lado más humano para que conozcan todas sus facetas. El nacimiento de su hijo Thiago hizo que se replanteara muchísimas cosas en su vida. “Su nacimiento no solo me hizo madre, me hizo mejor persona”, reconoce la influencer.