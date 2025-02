Tadeo se ha visto totalmente superado por su segunda hoguera y ha roto a llorar

Tras disfrutar de unos días en las villas, las parejas de 'La isla de las tentaciones' se enfrentaban nuevamente a la temida hoguera. Sandra Barneda recibía a los chicos, que se esperaban lo peor. La presentadora comenzaba la ceremonia y lo hacía con Tadeo.

Ver a Sthefany acercándose a Jesús sacó la rabia que había en él, pero eso no fue lo que más le molestó. Ver que había metido a todos los solteros en su habitación le hizo descubrir a una Sthefany desconocida para él, y eso hacía que se pudiera esperar cualquier cosa en la que iba a ser su segunda hoguera.

En efecto, había imágenes para él. Los primeros de la tablet mostraban nuevos momentos de Sthefany con Jesús: "Qué sinvergüenza", reaccionaba. "Pues nada, lo que ya hemos hablado. Veo una chica inmadura. Lo que ha hecho ha sido sobrepasar cada límite que ella me ha puesto, yo todavía no me he metido en el jacuzzi".

Tadeo, en cólera por Simone

Pero ahí no acababa todo. Había más imágenes para él que iban a continuar empeorando la situación. En ellas veía a Sthefany acordándose de Simone: "Me lo tendrían que haber traído, él sí que es una tentación. Le tengo cerca y te lo prometo... Simone me encanta", confesaba a sus compañeras.

Acto seguido, recordaba el momento en que la llevó a su casa, cómo la apoyó cuando se fue a Cuba a ver a su familia y cuando la recogió del aeropuerto. Y no solo eso: "No es como mi novio que muchas veces me dice que está cansado. Simone me tenía cansada a mí, que soy una tía súper activa".

Esto hacía que Tadeo estallara por completo: "Me pego todo el p*** día trabajando como un cabr** para tenerte como una reina", decía antes de romper en llanto y recibir el apoyo de todos sus compañeros. "Esto es jugar sucio, ahora me entero de que él le encanta y le pone más que yo. Claro que estoy cansado, si trabajo todo el p*** día. No valoras nada. Soy humano y si echo 15 horas al día llego por la noche y lo que quiero es dormir".

La reacción al beso de Anita y Sthefany