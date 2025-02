José María Almoguera parece dispuesto a reconciliarse con su madre pero aún le envía reproches por cómo se comportó durante su relación y su separación de Paola Olmedo

Carmen Borrego confesó en 'GH DÚO' que ha pasado "muchas noches llorando" a raíz del conflicto con su hijo, José María, por el que han estado separados durante años. Su hijo contó en el reality que ha sufrido mucho por la actitud de su madre y la aludida responde que ya pidió perdón y que ahora tienen una conversación pendiente.

Las palabras de José María Almoguera sobre su madre

El concursante de 'GH DÚO' se ha sincerado sobre la actual relación con su madre. Cree que si las cosas se hacen bien "por ambas partes" la situación se podría solucionar pero no puede evitar recordar el daño que, asegura, su madre le hizo cuando se habló de la separación con la madre de su hijo en televisión: "Entiendo que tú estés en un programa, estés lejos y te sorprenda la situación de que me he separado, pero a mí me hunde que te centres más en lo que se haya dicho de por qué me he separado, que en el hecho de que me estoy separando y estoy solo. Y eso se le suma que yo, con un niño de 7 meses, me divorcio. Tú te has divorciado con hijos y sabes lo que es".

"Tú no tienes que ponerte a pensar en que tú y yo estamos mal y acrecentar esa distancia entre tú y yo. A lo mejor lo que necesito en ese momento es que pares y me ayudes. Eso me dolió mucho", confesaba José María, que aún reprocha a su madre que siguiera adelante con la exclusiva del embarazo de su todavía mujer: "Se decidió que no, aún así se hizo (...) No son cosas que se puedan olvidar de un día para otro, si esto se vuelve a repetir esto si que es irreconciliable, perdonas una vez, dos ya no".

La reacción de Carmen Borrego

En el plató de 'GH DÚO', Carmen Borrego reaccionaba recordando que ya pidió perdón por la exclusiva: "Mi intención no es mirar para atrás, me quedo con lo que pasó el jueves. He ido tomando conciencia de lo que ha sufrido y de yo no he podido estar a su lado, pero no porque yo no haya querido, le he escrito en muchas ocasiones, nunca he dejado de escribirle".

Eso sí, reconoce que fue consciente poco a poco de la situación: "Él no se quería separar, se casó mu ilusionado, quiso formar una familia y que se rompiera eso, a él le ha roto. Pero no me ha dejado estar a su lado, yo he pasado noches llorando, he llegado a pensar que me iba a poner enferma por saber que él estaba sufriendo y que no podía estar a su lado".

Eso sí, quiere que su reconciliación sea un hecho: "Tanto él como yo nos vamos a alegrar, siempre hemos tenido una buena relación. La familia debemos estar unidos como siempre (...) El error que cometí no lo voy a volver a cometer, no por él, por mi misma. Tengo ganas de hablar de esto para tirar para adelante, para volver a ser su madre que es lo único que me importa en la vida y para ayudarle y ayudarnos. Este distanciamiento no nos ha beneficiado a ninguno y el distanciamiento está ahí, es lo único que a mí me importa. La alfombra hay que levantarla, hablar las cosas y tirar para adelante".

En el plató de 'Vamos a ver', Carmen recordaba que su hijo le "apartó" de su vida y que la separación ocurrió mientras ella concursaba en 'Supervivientes': "Cuando vuelvo, me encuentro una portada de ambos haciéndome responsable y hay un momento que digo se estaba hablando si se había separado o no y digo de quien se ha divorciado es de mí".

"He hablado por activa y por pasiva, he pedido perdón, me voy a quedar con lo que ocurrió la semana pasada y esto lo cuenta porque se lo pregunta Marieta y está dolido", añadía la colaboradora, reiterando que aunque hubo un acercamiento con su hijo, aún no han hablado y esa conversación es necesaria: "Si nos damos un abrazo porque queremos esto puede saltar cualquier día otra vez, hay que hablar las cosas".