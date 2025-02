José María Almoguera, sobre el distanciamiento con su madre: "Si esto se vuelve a repetir si que es irreconciliable"

Carmen Borrego reacciona en plató: "Yo ya he pedido perdón por este tema, tengo que hablar con él"

María, la jerezana, reacciona a las confesiones de José María sobre su expareja: "Si me hubiera dicho de volver, hubiera vuelto"

Carmen Borrego, desde el plató del debate de 'GH DÚO', después de la conversación que tuvo con su hijo durante la pasada gala que les acercaba más, ha podido escuchar las palabras de este en la casa de Guadalix sobre la relación que han tenido en los últimos meses y su distanciamiento.

José María Almoguera se sincera en la casa de Guadalix sobre el distanciamiento con su madre

José María Almoguera confesaba a Marieta que "si las cosas se hacen bien por ambas partes" cuando salga de la casa de Guadalix quiere solucionar las cosas con su madre, ante lo que reflexionaba sobre lo ocurrido con ella: "Entiendo que tú estés en un programa, estés lejos y te sorprenda la situación de que me he separado, pero a mí me hunde que te centres más en lo que se haya dicho de por qué me he separado, que en el hecho de que me estoy separando y estoy solo. Y eso se le suma que yo, con un niño de 7 meses, me divorcio. Tú te has divorciado con hijos y sabes lo que es".

Como se sinceraba con su compañera en cómo cree que su madre debería haber actuado: "Tú no tienes que ponerte a pensar en que tú y yo estamos mal y acrecentar esa distancia entre tú y yo. A lo mejor lo que necesito en ese momento es que pares y me ayudes. Eso me dolió mucho". Se sinceraba de la exclusiva en la que se supo que iba a ser padre: "Se decidió que no, aún así se hizo". Y dejaba claro algo: "No son cosas que se puedan olvidar de un día para otro, si esto se vuelve a repetir esto si que es irreconciliable, perdonas una vez, dos ya no".

La reacción de Carmen Borrego

Después de escuchar a José María hablar sobre su conflicto, Carmen Borrego hablaba sobre esto con Ion Aramendi: "Yo ya he pedido perdón por este tema, tengo que hablar con él. Mi intención no es mirar para atrás, me quedo con lo que pasó el jueves. He ido tomando conciencia de lo que ha sufrido y de yo no he podido estar a su lado, pero no porque yo no haya querido, le he escrito en muchas ocasiones, nunca he dejado de escribirle".

La hija de María Teresa Campos asegura que, en un principio, no supo que su hijo estaba sufriendo tanto: "Luego fui consciente. Él no se quería separar, se casó mu ilusionado, quiso formar una familia y que se rompiera eso, a él le ha roto. Pero no me ha dejado estar a su lado, yo he pasado noches llorando, he llegado a pensar que me iba a poner enferma por saber que él estaba sufriendo y que no podía estar a su lado".