Rocío, amiga de José María Almoguera, le pedía al concursante que diese un paso más al frente: "Estás dando el 90% de ti. Creo que quedan muchas cosas por delante y no dejes que nadie te pise". No obstante, aseguraba que estaba realizando un buen concurso hasta ahora. Carlos Sobera conectaba con ambos y José María se sinceraba: "Mi corazón está un poco partido, porque estoy un poco cagado por la expulsión". Y es que su pareja en la casa, María, 'la jerezana', es una de las nominadas junto a Romina para la expulsión de este jueves.

Además, le pedía que no tirase la toalla y le tranquilizaba: "Lo más importante de tu vida está fantástico. Estoy loca por abrazarte. Un reality nos separó, pero estoy segura de que 'Gran Hermano nos va a unir. Te he dejado algo que estoy convencida que te va a emocionar tanto como a mí". Tras estas bonitas palabras, José María veía un vídeo de su madre jugando con su hijo de un año y medio. Un regalo más que se sumaba a la lista de regalos por San Valentín del concursante.

Carlos Sobera le preguntaba al concursante si se sentía tan cercano como ella se estaba sintiendo con él: "Al final, no es lo mismo. Ella me puede ver más a menudo y yo a ella menos. Tengo ganas de verla". Sobre las palabras de su madre asegurando que este reality les unirá, José María Almoguera espera que sí: "Cuando más echas de menos algo es cuando no puedes tenerlo. Es quizás, la vez que más he estado sin poder saber de mi familia".