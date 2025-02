María, la jerezana, habla de la relación de José María con su expareja.

"También de lo que ha hablado del pasado se ha acordado de su ex", apuntaba Ion Aramendi dirigiéndose a María la jerezana. "A mí me parece bien, es la madre de su hijo, yo no la conozco de nada y habla con mucho cariño de ella. Ojalá todos los padres separados hablaran así de la madre de su hijo, la verdad. A mí no me afecta para nada, yo sé lo que hay entre él y yo y él también lo sabe, no veo nada negativo".