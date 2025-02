Si alguna vez has visto un coche oficial de la familia real española, quizá te hayas dado cuenta de un detalle que no pasa desapercibido: no llevan matrícula. A diferencia del resto de vehículos, que deben portar una placa con números y letras para ser identificados, los automóviles utilizados por los reyes Felipe y Letizia y por la princesa Leonor circulan sin esta obligación.