Aluvión de críticas a Andy y Lucas por su última actuación: "Es de verbena de barrio"

"La actuación es de verbena de barrio", han repetido varios usuarios en la red social. "En un espectáculo como la final, no podéis meter a Andy y Lucas, de verdad, pasa de ser la fiesta del baloncesto a la verbena de mi pueblo de 150 habitantes". "Me van a perdonar, pero se me ocurren docenas de artistas canarios que podrían haber actuado en la final de Copa, en lugar de Andy y Lucas con un éxito del siglo pasado", continúan.