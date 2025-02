Ivana Icardi ha anunciado su nuevo proyecto profesional . Y es que la influencer, hermana de Mauro Icardi , no pretende quedarse de brazos cruzados después de haber probado suerte en el mundo de la música. La que fuera pareja de Hugo Sierra, con quien tiene una hija en común y a quien conoció en ' Supervivientes ', quiere seguir tocando otros palos. A raíz de esta nueva andadura profesional, la de Rosario (Argentina), de 29 años, ha ofrecido trabajo a través de sus redes.

Era el pasado mes de octubre cuando la también creadora de contenido para las redes sociales se estrenaba en la música con el lanzamiento de su primer single . Una canción que sus seguidores aseguraban que estaba repleta de dardos e indirectas para Hugo Sierra , el padre de su hija. 'Mentiras' era el título que la argentina escogía para este primer tema cuya letra decía así: "Lo que hiciste conmigo, siento que perdí el tiempo. Ahora es mí momento. Siempre que hablabas decías mentiras. No te quiero en mi vida".

Unas teorías sobre las que la exconcursante de 'Supervivientes' jamás se pronunció, pero que ganaron fuerza a raíz de que quemara una foto del uruguayo en un vídeo en el que aseguraba que su pasado ya "no le definía". Y menos ahora, que por fin estaba cumpliendo el gran sueño de su vida: dedicarse a la música.

Pero hacer este 'check' en su lista de propósitos no ha provocado que Ivana Icardi se quede de brazos cruzados a la hora de probar suerte en otros terrenos laborales. A través de su perfil oficial de Instagram, la que fuera pareja de Finito, con quien ha terminado su relación recientemente, ha anunciado su nuevo proyecto profesional. "Me hace mucha ilusión contarles que empiezo un nuevo proyecto y que me encantaría empezar mano a mano con ustedes", ha expresado la argentina.