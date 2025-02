Pero tiene una explicación lógica que se ha encargado ella de dar con la intención de evitar posibles especulaciones. "Antes de que empecéis a crear historias de que estoy vendiendo mis muebles, la realidad es que no hay más allá que aquí en esta casa, en la que vivo en Sevilla, la tengo toda amueblada con muebles de Bilbao . Y, si en algún momento vuelvo a mi casa del pueblo, la de Los Morales, estos muebles irían para allí porque son míos. Entonces, o me deshago de unos muebles de allí o de aquí. Y los de aquí son más nuevos, pues los de mi pueblo, que no los uso tanto, los pongo a la venta ", ha explicado.

Y en cuando al motivo por el que los ha subido al perfil de Luitingo, Jessica Bueno lo explica así: "He subido un montón de cosas en el perfil de Luis porque yo no tengo cuenta. Es la primera vez que lo hago. Me encantaría quedármelas porque están sin usar, pero me he traído muchas cosas que tenía en Bilbao... pero tengo que hacer espacio, me da pena. Me encantaría que tuviesen otra vida", ha reconocido la madre de tres hijos, Fran Rivera, en común con el hijo de Isabel Pantoja, y Jota Jr. y Alejandro, fruto de su relación con Jota Peleteiro.