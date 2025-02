Tras perder su batalla judicial con Jessica Bueno, a Jota Peleteiro no le ha quedado más remedio que asumir que la residencia de sus hijos en común con la exconcursante de ' GH VIP ' es la capital andaluza. El empresario y Ceo de GroInn, la multimillonaria empresa con la que se encuentra revolucionando el mundo de la agrotecnología, ha viajado desde Arabia Saudí hasta Sevilla para ver a los pequeños Jota y Alejandro Peleteiro. Así ha sido su reencuentro familiar.

Se trata de la primera vez que vemos a Jota Peleteiro en Sevilla desde que la novia de Luitingo decidiese abandonar Bilbao para regresar a su tierra natal con sus hijos. Una ocasión que el gallego no ha dudado en aprovechar al máximo. Se desconoce durante cuánto tiempo permanecerá con ellos.

En la calle y frente al Ramón Sánchez Pizjuán, estadio del Sevilla F.C ( equipo favorito de Fran Rivera Bueno , el hijo que Jessica Bueno tuviera junto a Kiko Rivera), Jota Peleteiro posa con sus niños, a los que adora y con los que por motivos obvios no puede disfrutar de todo el tiempo que le gustaría.

Muy feliz, el exmarido de Jessica Bueno, que no es muy dado a compartir imágenes de su vida privada en las redes, ha querido compartir con sus seguidores algunas de las imágenes de este bonito plan familiar y reencuentro en Sevilla con sus pequeños.

Fue el pasado verano cuando, cansada de no recibir la pensión de sus hijos "porque dice no tiene dinero", Jessica Bueno decidió abandonar Bilbao para instalarse en Sevilla. Esta decisión no gustó nada al empresario, que decidió disputar (sin éxito) a su exmujer en los juzgados. Ahora, viaja hasta su lugar de residencia para poder verlos y pasar tiempo con ellos.