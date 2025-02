“Esto no es broma, me encuentro realmente afectado por lo que está pasando. Estoy recibiendo unos mensajes de una persona que está fallecida , unos mensajes de María Teresa Campos ”, aseguraba visiblemente afectado Luis Pliego.

“ Este teléfono está dado de baja , ya he hecho todas las gestiones… yo la verdad es que estoy muy afectado. Este teléfono no es de nadie, ya hemos hecho todas las gestiones”, decía el director de ‘Lecturas’ antes de llamar a Carmen Borrego para comentar el suceso paranormal.

“Evidentemente esto no es agradable, a mí se me ha puesto la piel de gallina. Pero tengo claro que el móvil de mi madre está dado de baja, que esto lo está haciendo alguien desde un ordenador o con algún método… pero yo, cuando me ha llamado Luis, me he puesto a temblar”, aseguraba Carmen Borrego en directo en ‘Tardear’.