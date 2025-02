Las autoridades han iniciado una investigación para esclarecer los motivos del crimen y dar con los responsables. La principal hipótesis apunta a las amenazas que el artista ya había recibido antes de iniciar su gira. Así lo ha confirmado uno de sus amigos, Luis Ángel Rengifo Vega, conocido artísticamente como Engell Melody, a través de las redes. "Marica, estoy llamando a Zair y no me contesta, esto tiene que ser una broma... esto no puede ser verdad, el sí me dijo que lo estaban amenazando, pero en Barranquilla, no por allá... Él ya había hablado con esa gente, lo habían dejado quieto".