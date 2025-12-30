Un muerto y un herido leve tras una colisión entre una moto y una furgoneta en Ibiza

Los servicios de emergencia han recibido un aviso a las 17:38 horas por un accidente entre una moto y una furgoneta

Una conductora kamikaze muere y causa un accidente múltiple en la autovía del Cantábrico al chocar frontalmente con un autobús

Compartir







Una persona ha muerto y otra ha resultado herida leve este martes después de una colisión entre una motocicleta y una furgoneta en la carretera EI-300, en el término municipal de Ibiza.

Según ha informado el SAMU 061, los servicios de emergencia han recibido un aviso a las 17:38 horas por un accidente entre una moto y una furgoneta en la EI-300, en las inmediaciones de un reconocido supermercado y un concesionario de coches en la capital de la isla.

También les han informado de que un técnico de emergencias fuera de servicio estaba llevando a cabo maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) al motorista.

Hasta el lugar de los hechos se han desplazado dos ambulancias de Soporte Vital Básico (SVB) y otras dos de Soporte Vital Avanzado (SVA), que han intentado reanimar sin éxito al conductor de la moto. En cuanto al segundo afectado, este ha sido atendido y trasladado herido leve al Hospital de Can Misses.