Dos muertos y un herido grave en un choque frontal en la N-340 en Tabernas, en Almería

Dos personas han muerto y una tercera ha resultado herida grave en una colisión frontal entre dos turismos registrada este martes en la carretera N-340 a su paso por el municipio almeriense de Tabernas.

Según han informado a EFE fuentes de la Comandancia de la Guardia Civil de Almería y del servicio de emergencias 112 de Andalucía, el siniestro ha tenido lugar sobre las 11:30 horas en el punto kilométrico 473 de la citada vía.

El accidente ha consistido en un choque frontal entre un dos turismos, en uno de los cuales viajaba una familia. Como consecuencia del impacto han fallecido dos personas: el conductor de uno de los vehículos, un varón de 73 años, y un ocupante del asiento trasero del segundo vehículo implicado, que era hijo del conductor de este último coche.

El conductor del segundo turismo ha resultado herido grave y ha sido evacuado en un helicóptero sanitario al Hospital Universitario Torrecárdenas de la capital almeriense. El resto de ocupantes de ese vehículo, de los que no se han facilitado datos, han resultado heridos de carácter leve.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil, sanitarios del 061 y Bomberos del Poniente, quienes han intervenido para excarcelar a las víctimas atrapadas en el interior de los vehículos.