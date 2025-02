La amiga íntima de Anabel Pantoja se ha sincerado acerca de su relación con un futbolista del Real Madrid

La exconcursante de 'Gran Hermano' ha explicado que se reencontró con él en los Juzgados de Plaza Castilla tras su ruptura

Amor Romeira tuvo un 'affaire' con Anuar Beno, hermano de Asraf Beno y cuñado de Isa Pantoja: los detalles

"Hace tiempo que no os cuento anécdotas de mis historias con futbolistas, ¡abro hilo!", ha tuiteado Amor Romeira, exconcursante de 'Gran Hermano', para comenzar a hablar en la red social X, el antiguo Twitter, acerca de su relación con un jugador del Real Madrid.

Aunque no ha querido contar "la historia desde el principio porque es muy larga", sí que ha revelado que se trata de un ex y que iba a relatar una anécdota con él como protagonista que tuvo lugar en septiembre de 2022, cuando se reencontraron en los Juzgados de Plaza Castilla cuando ya eran expareja: "Lo recuerdo y me sigue dando ese vuelco en el estómago".

La canaria ha explicado que se encontraba en los juzgados con su amiga Kathy Sandoval cuando "de repente" vio en las escalaras a un jugador del equipo merengue "cara a cara". "Yo me quedo blanca, impávida", recuerda ella, que se quedó callada cuando él la saludó y le preguntó cómo estaba: "¡Me quedo helada porque no había relación! ¡Y hacía la vida que no nos veíamos!".

La amiga de Amor sí que saludó al futbolista y le comentó que había estado muy bien en su último partido, pero la íntima de Anabel Pantoja seguía "en shock" y le tuvo que contar a su acompañante, que le comentó que había "quedado de estúpida" por no saludar", que ese chico era su ex. Kathy le recomendó que le escribiera un mensaje para preguntarle cómo estaba y enmendar su error por no saludarle y la canaria aceptó su consejo.

Amor ha destacado que el futbolista, del que no ha querido revelar la identidad en ningún momento, le respondió "al instante" y ha compartido la conversación al completo. "Espero que todo bien, ¡un beso!", fue el mensaje que le envió ella, ante lo que él contestó: "Sí, era testigo, una tontería de dos minutos. Espero que por tu parte también". "Si, yo igual. ¡Me sorprendió verte! Pero si no es nada, me alegro. ¡Estabas muy guapo!", añade ella; y él remata: "Yo igual, pero todos muy simpáticos, así tiene que ser. Gracias, tú también".