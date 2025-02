Isa Pantoja tiene para el 11º cumpleaños de su hijo un original regalo que se está encargando de hacer ella misma, de su puño y letra. La hija de Isabel Pantoja ha explicado que no quiere darle "algo material" y que, en esta ocasión, quiere sorprender a Alberto, su hijo en común con Alberto Isla , con un obsequio personalizado, con más sentimiento. Sin poder evitar emocionarse, la influencer, colaboradora de televisión y exconcursante de 'Supervivientes' y 'GH VIP' ha explicado de qué se trata.

"La moraleja es lo más importante. Todos los niños merecen sentirse queridos y especiales. Lo hago para reforzar su autoestima y para enseñarle que es capaz de todo ... Y ya voy a parar porque entonces me voy a poner a llorar porque soy supersensible . Ayer, de hecho, estaba haciendo la dedicatoria, que es solo una frase, pero estaba emocionada", ha reconocido la hija de Isabel Pantoja con la voz entrecortada, que ha pedido consejo a sus seguidores para que el resultado sea perfecto. Y es que, aunque ella había pensado hacerlo "a mano, de su puño y letra y con sus dibujos", considera que "para que sea más duradero", lo mejor es "hacerlo a ordenador" e insertar las ilustraciones a través de su tablet.

Además, Isa Pantoja también ha pedido ayuda a sus seguidores para el tema de la encuadernación. "Os voy a pedir ayuda. Si sabéis cómo hacer la portada, que quiero que sea de tapa dura para que dure en el tiempo, me podéis ir diciendo. No sé cómo saldrá, pero yo voy a poner toda mi buena intención. Lo hago con todo mi corazón para mi niño, que ya no es tan niño, pero para mí siempre va a ser mi niño", ha reconocido la influencer y colaboradora de televisión, que está muy emocionada con el regalo que le va a hacer a su hijo por su 11º cumpleaños.