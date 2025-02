La exconcursante de 'Supervivientes' y ganadora de 'GH VIP' ha revelado que conocía a Montoya antes de su salto a la fama

Miriam Saavedra ha desvelado el motivo por el que conocía al compañero de Eros Vidal y Tadeo Corrales

Montoya se ha convertido en uno de los protagonistas indiscutibles de 'La isla de las tentaciones 8' por su forma de reaccionar ante las infidelidades de Anita Williams con Manuel González. Su momento estrella fue, sin duda, su carrera por la playa en busca de Villa Playa para confrontar a su novia por sus deslealtades con Sandra Barneda yendo tras él. Esa escena le ha hecho convertirse en viral en todo el mundo, pero Miriam Saavedra ha destapado que lo conocía antes de su salto a la fama.

Lo ha hecho en su visita al programa 'En blau', en el que ha confesado que conocía al colega de Tadeo Corrales porque era novio de una amiga suya antes de iniciar su relación con Anita. También ha dejado claro que no es su tipo y que no tendría un romance con él aunque no estuviera enamorada de su novio, un joven anónimo que trabaja en Alemania y con el que lleva ya dos años.

"Pero tú has tenido también una conversación con Montoya...", le decía entonces el presentador, ante lo que la exconcursante de 'Supervivientes' se plantaba: "No, no, no, jamás. A mí me entran muchos mensajes de chicos por Instagram, que te escriben o te siguen y quieren que tú le sigas". El conductor del espacio insistía en que Montoya había sido uno de esos chicos que habían escrito a la influencer en el pasado y ella no quería confirmarlo del todo, aunque negaba que, de haberle escrito, tuviera la intención de flirtear con ella.