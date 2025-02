Luitingo tiene un detalle con Montoya e intenta animarle usando su talento para la música y su particular sentido del humor

El exconcursante de 'GH VIP' ha escrito una canción al participante de 'La isla de las tentaciones' utilizando sus frases más virales

Luitingo ha querido tener un bonito detalle con Montoya tras verle sufriendo por Anita en 'La isla de las tentaciones' y le ha escrito una canción. Su carrera por la playa, que se ha convertido en un fenómeno internacional, ha servido de inspiración al novio de Jessica Bueno, que ha querido dar unos consejos a su paisano para que deje de sufrir por amor.

De flamenco a flamenco. El del sevillano barrio de El Tardón, en Triana, ha escrito unos versos al cantante de Utrera, al que "con mucho respeto", ha tratado de animar después de ver lo mal que lo está pasando viendo a Anita Williams cayendo en la tentación de Manuel Rodríguez.

Haciendo gala de su particular sentido del humor, el hijo de Sele de Triana (conocido por muchos como el 'tercer Moranco'), canta y baila utilizando como fuente de inspiración muchas de las frases virales de Montoya.

"Sandra, ¡gracias por venir! ¡Que brillo!", comienza cantando José Luis Romero Magro - verdadero nombre de Luitingo -, segundos antes de hacer referencia al famoso y viral "Montoya, por favor" de Sandra Barneda, que ha dado la vuelta al mundo.

"Montoya, por favor", repite una y otra vez el exconcursante de 'Gran Hermano VIP', que intercala esta frase con versos como "No sufras por Anita, no llores por favor" o "No rompas más camisas, que no eres Camarón".

Con "un arte que no se puede aguantar", Luitingo ha querido escribir esta canción como "detallito" hacia el que sin duda está siendo uno de los indiscutibles protagonistas de esta edición de LIDLT. "Os dejo un detallito de la frase viral y mundial. Con mucho respeto y su cosita de aje para que bailéis", escribe en sus redes, donde su publicación ha tenido una tremenda acogida por parte de sus seguidores.

"No se puede tener más arte", "Un dúo juntos los dos por favor" o "No me esperaba yo esto pero, ¡ole tu gracia!", son solo algunas de las cientos de reacciones que en apenas unas horas ha tenido el exconcursante de 'GH VIP' en Instagram junto a este post dedicado al sobrino-nieto de Enrique Montoya.

Como suele ocurrir en estos casos, las críticas tampoco han faltado. "Cómo no, subiéndote al carro", "El que faltaba..." o "Y cómo no, él metío en to", son varios de los comentarios negativos que ha recibido en plataformas como TikTok.