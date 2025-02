El exconcursante de 'Gran Hermano' perdió "todos sus ahorros" tras la compra de un terreno

El exnovio de Adara Molinero ha comunicado una feliz noticia relacionada con su economía

Rodri Fuertes explica el motivo de su desaparición tras la confesión de Adara Molinero sobre él

Rodri Fuertes ha comunicado una importante noticia tras hablar de su crisis económica. El que fuera concursante de 'Gran Hermano 17' reveló el problema de dinero que sufría en 'Me quedo conmigo', el formato de mtmad del que fue protagonista y que le sirvió para sanar algunas de sus heridas del pasado. "Todo lo que tenía se ha ido", comentó el madrileño, pareja de Marta Castro y exnovio de Adara Molinreo, hablando por primera vez de sus inversiones y de cómo ha perdido sus ahorros.

Tal y como confesó en uno de los programas, compró un terreno para construir su propia casa. Un proyecto que siempre había sido el "sueño de su vida". Sin embargo, las cosas empezaron a complicarse. Tanto, que el exconcursante de 'Gran Hermano' terminó perdiendo todo el dinero que tenía y viéndose obligado a tomar una drástica decisión para deshacer sus pasos. "Me compré un terreno con la ilusión de hacerme una casa con los ahorros que tuve... me la jugué con unos gastos de la casa, y lo que parecía que iba a ser rápido se ha convertido en dos años de quedarme sin ahorros por jugármela con una cosa. Me he machacado mucho", confesaba.

El que fuera pareja de Bea Retamal al salir de 'Gran Hermano' asumió "unos gastos que fueron mucho dinero", se le empezaron "a juntar las cuotas" con los gastos que supone "hacerse una casa de cero" y no pudo cumplir con los plazos establecidos. "Entré en un bucle de machacarme por haber hecho eso cuando no había necesidad y perdí la ilusión. Tomé la decisión de vender el terreno por mucha ilusión que me hiciese tener una casa", explicaba en 'Me quedo conmigo', de mtmad.

"El colchón que tenía lo consumí durante todo este año y vivía al día. Yo siempre he sido una persona que, por lo que ha pasado en mi casa, siempre he tenido mucho dinero ahorrado para hacer cosas, para lo que me apeteciera... y vi que todo eso se había ido. Así que tomé la decisión de venderlo", revelaba. Ahora, Rodri Fuertes ha comunicado a través de su perfil oficial de Instagram una importante noticia tras haberse sincerado públicamente sobre esta crisis económica que tanta factura psicológica le ha pasado.