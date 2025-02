Bea Retamal se pronuncia sobre su pasado junto a Rodri Fuertes y entona el mea culpa

La ganadora de 'GH 17' confiesa que hay algo de lo que se arrepiente y, si pudiera, lo cambiaría

Bea Retamal desvela el motivo real de su ruptura definitiva con Rodri Fuertes: "Tuve un desliz del que él se enteró"

Hace una semanas, Bea Retamal y Rodri Fuertes se reencontraron años después de su ruptura en 'Me quedo conmigo'. La expareja vivió un reencuentro agradable en el que pudieron analizar tranquilamente los buenos y malos momentos de su relación y lo cierto es que ambos terminaron con una sensación bastante amigable. Ahora, la que fuera ganadora de 'GH 17' manda un mensaje al que fuera su pareja durante años.

La reflexión de Bea sobre su pasado con Rodri

Bea Retamal ha acudido a un evento en el que la prensa le ha preguntado por este reencuentro que se vivió en el programa de mtmad y es cuando ella lleva a cabo una reflexión sobre lo sucedido: "Es algo que me ha venido muy bien porque, quieras o no, aunque haya pasado el tiempo y tal, siempre ha sido una carga que tenía en la mente. Yo terminé la relación y seguí hablando porque consideraba que me debía al público que nos seguía y creo que eso lo hice mal".

Pero esto no era más que el principio de la reflexión de Bea al respecto: "Si pudiese quitar alguna cosa del pasado, yo eso lo quitaría. Al haberme reencontrado con él y ver que no me tiene esa tirria que yo creía... me alivió muchísimo". Además, Bea confiesa que está feliz de ver feliz a Rodri con Marta Castro y desvela qué lugar ocupa, a día de hoy, Rodri en su corazón y en su vida: "En mi corazón, ninguno porque el tiempo lo cura y lo sana todo, pero, para mí, ha sido una persona muy importante porque, si él no hubiera estado en mi vida, a lo mejor yo no estaría hoy aquí en Madrid".

Bea Rematal, sobre Adara Molinero: "Me da pena"

"Me ayudó muchísimo, me ayudó a crecer un montón, a mejorar. Es alguien a quien yo voy a apreciar siempre", añade ante los micrófonos de Europa Press. Para rematar, Bea se pronuncia sobre las sonadas palabras de Adara Molinero hacia Rodri en '¡De viernes!' y, aunque dice no querere opinar mucho al respecto porque luego Adara dice que la gente se sube a su carro, confiesa que le dio pena verla en esa situación tan emocionada recordando su relación con Rodri.