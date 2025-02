Cuando Verónica Dulanto le pregunta al menor de los hermanos Ostos cuál cree que es la razón por la que Jaime Jr. siente esa inquina hacia su madre, él contesta que "no es una persona cabal, lo hemos visto en televisión". Más allá de eso, Jacobo no encuentra respuesta pues fue María Ángeles Grajal quien estuvo detrás de la reconciliación del maestro con sus hijos: "Yo hablando con compañeros de la profesión, siempre han conocido que el nexo para que mi padre volviera a tener relación con mis hermanos fue mi madre. Entonces no tiene sentido que odien tanto a mi madre, tanto Gabriela como Jaime".