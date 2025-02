En las imágenes se ve cómo éste se encuentra frente a un taxi gritando "No te reviento aquí, pedazo de mier***. ¿A mi madre la vas a matar? Pedazo de mier***" . Lo que no se ve, pero se sabe, es que Jaime Ostos Jr. se encuentra en el interior del vehículo .

Para Jacobo Ostos este conflicto no ha terminado aquí. "Ha amenazado de muerte a mi madre", afirma, "Le vamos a denunciar y vamos a pedir una orden de alejamiento". Según el pequeño de los Ostos, su hermano le había sacado el dedo a María Ángeles Grajal para continuar diciéndole: "Te voy a matar". "La suerte ha sido que no me he encontrado con eso en el salón", confiesa.