“De repente María Ángeles, que ya por lo visto estaba nerviosa porque había tenido un pequeño problema, se dirigió a él y por la espalda lo cogió y lo llevó fuera. Mi hermano levantó las manos, porque mi hermano, puede ser un ingenuo, puede ser un imprudente, pero tonto no es. Entonces él levantó las manos y dijo, sin problema, me voy, me voy. Y mi hermano se fue. Ahora contar todo lo que se ha contado me parece fuera de lugar”, matizaba.