Lo ha hecho ante el micrófono de 'Europa Press' durante su asistencia a un desfile de la Mercedes-Benz Fashion Week de Madrid . "Yo le he ido preguntando siempre, intentándole darme apoyo. Sin molestarla mucho, porque creo que son momentos muy complicados que quieres a tus amigos más cercanos, ¿no? Pero obviamente le he mandado mucho ánimo", ha desvelado la catalana, deslizando así que no pertenece al grupo de sus íntimos, por lo que no ha ido a visitarla pero que sí que ha hablado con ella en varias ocasiones a lo largo de las últimas semanas porque se interesa por su bienestar.

"Lo importante es que ya están felices en casa con su niña, que la niña está perfecta, gracias a Dios. Y ya está, y le voy mandando ánimos de cómo está y tal", ha recalcado la mujer de Alba Paul, que tiene un vínculo profesional con ella y es que su madre, Anna Pascual, dirige In Management, la agencia que representa a la que fuera concursante de 'GH VIP' , que no ha hecho campañas publicitarias desde que su hija Alma fue hospitalizada (la niña ya ha recibido el alta).

El experto también explicó en 'El programa de Ana Rosa' que, aunque la influencer ya no está haciendo contenido promocional ni está trabajando con marcas, sigue compartiendo contenido para que el algoritmo no se olvide de ella y no la penalice restándole visibilidad: "No está publicando por amor al arte. En los últimos 30 días ha conseguido un 58% más de seguidores. En redes, si no alimentas el algoritmo te hace invisible. Si deja de subir, su alcance cae y, con ello, sus ingresos por tanto en sus colaboradores futuras"-