Una mañana, harta de que su tronista no la creyera, Andrea Arpal dio un golpe en la mesa y tomó una decisión: “Siempre dices que no confías en mí al 100% (..) Estoy de bajón y me estoy desilusionando ”, declaró ella.

El ver que su tronista no terminaba de fiarse de ella fue el detonante de su desilusión y la razón por la que decidió dejar de conocerlo: “Es que un día me puede gustar mucho un chico y al día siguiente, no. Yo me rayo, cambio el chip y ya está”, dijo.