Alberto Rosa 12 ENE 2026 - 18:08h.

Otras tres mujeres están siendo investigadas en la misma causa por posibles delitos contra la salud pública y de intrusismo profesional

Descubren los "efectos rebote" de los medicamentos adelgazantes: "Se vuelve al estado previo de salud en apenas año y medio"

Compartir







Una influencer propietaria de una red de clínicas estéticas que inyectaba ácido hialurónico ilegalmente en los labios ha sido detenida por Guardia Civil en el Aeropuerto de Málaga. “Aumenta tu volumen de labios. Resultado inmediato. Sin dolo y sin agujas”. Así promocionaba esta influencer el servicio a través de Instagram para captar clientas que quisieran hacer sus labios más atractivos con ácido hialurónico sin tener título para ello.

Las intervenciones llegaron a provocar diferentes problemas de salud a varias de las clientas, lo que acabó con la detención en diciembre de la conocida influencer y propietaria de una clínica estética situada en una zona lujosa de Madrid, tal y como informa ‘La Opinión de Málaga’.

PUEDE INTERESARTE Muere una menor de 14 años tras someterse a una cirugía de aumento de pecho con el consentimiento de su madre en México

El método que promocionaba en redes la influencer llegó a los agentes de la Guardia Civil de Navarra, que comenzaron a indagar si el tratamiento contaba con las garantías necesarias y si no tenía perjuicios para sus pacientes.

Delitos contra la salud pública y de intrusismo profesional

Según explica ‘Diario Sur’, los agentes se pusieron en contacto con la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), y pudieron constatar que la clínica no estaba regulada y que, por lo tanto, se estaba llevando a cabo de forma ilegal.

PUEDE INTERESARTE Solo el 5% de las fotos en redes sociales con el antes y el después de una cirugía estética son fidedignas

Del mismo modo también comprobaron que la influencer aplicaba el producto médico sin tener la titulación para ello. En una de las publicaciones llegó incluso a condesar que ella había aprendido la técnica “de manera digital hace unos años”. Además, incitaba a otras personas a hacer lo mismo con los cursos online que ofrecía.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Otras tres mujeres responsables de clínicas estéticas en Madrid, Marbella y Pamplona también están siendo investigadas en la causa por posibles delitos contra la salud pública y de intrusismo profesional. Según ‘La Opinión de Málaga’, ninguna es médica, tal y como exige la ley para realizar este tipo de tratamientos con ácido hialurónico.

Inyectaban ácido hialurónico "a unos 800 km/hora"

El próximo 14 de enero, la jueza encargada del caso ha citado como investigadas a dos de esas mujeres, que regentaban una clínica estética en Pamplona. Según los informes de la Guardia Civil, esta técnica inyectaba el ácido hialurónico en los labios de las mujeres “a unos 800 kilómetros por hora”. U una de las implicadas admitía en un audio que “es una técnica que no tiene regulación” en España.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Guardia Civil ha localizado mujeres que sufrieron problemas y dolores después de someterse a esos tratamientos para rellenar sus labios. Una de ellas declaró que notó inflamación en los labios y que luego empezaron aparecerle moratones.