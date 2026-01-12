Detenida una joven de 18 años en Vitoria por un delito de lesiones a su pareja

Los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta responsable de las lesiones

Una joven de 18 años ha sido detenida por la Policía Local de Vitoria-Gasteiz como presunta autora de un delito de lesiones a su pareja en el ámbito de la violencia doméstica.

Los hechos ocurrieron sobre las 6.15 horas del pasado domingo, cuando una llamada al 092 alertó de una fuerte discusión entre un hombre y una mujer en el interior de un vehículo estacionado en la calle Ramiro de Maeztu.

Los agentes observaron que el varón presentaba marcas visibles en el rostro y en la oreja

Una patrulla policial se desplazó hasta el lugar y se entrevistó por separado con ambas partes para conocer lo sucedido, ante estos indicios, y según ha informado el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en un comunicado, los agentes procedieron a la detención de la mujer como presunta responsable de las lesiones.