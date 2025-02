Más sincera que nunca y sin pelos en la lengua, la influencer ha confesado todos los retoques estéticos que se ha hecho y aclara si ha pasado por quirófano para mejorar su físico . La concursante de 'LIDLT' ha querido confirmar todos los métodos que ha utilizado para cambiar su apariencia. “Antes de entrar a ‘La isla de las tentaciones' me puse ácido hialurónico”, comienza explicando la catalana.

Anita ha confesado que se ha puesto ácido hialurónico en distintas partes de su cuerpo. Sin embargo, hay uno de los retoques que se arrepiente enormemente: “No los recomiendo para nada”. La catalana explica que quiso hacérselo antes de entrar al reality para verse mejor y, al final, no resultó como le hubiera gustado. “Sufrí para nada”, desvela Anita. La influencer se ha sincerado sobre todos los retoques con los que no se ha quedado contenta y, tras estas desilusiones, recomienda no hacérselos.