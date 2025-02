Tras su paso por República Dominicana, muchos de los 'followers' de la alicantina se pregunta cuáles son las operaciones estéticas a las que se ha sometido. La joven de 24 años ha asegurado que solo se ha hecho una rinoplastia, pese a que algunos creen que podría haberse realizado una mamoplastia. “El pecho yo no me lo he tocado”, ha confirmado Alba Rodríguez de forma contundente.