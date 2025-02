Críticas a Álex Girona, de 'La isla de las tentaciones', por tatuarse todo el brazo de negro

Al parecer, sus seguidores han quedado horrorizados con esta decisión estética y han comenzado a criticarle; pero el exnovio de la actual concursante de 'GH DÚO' no se ha quedado callado ante esas críticas : "Me hace gracia la gente que me dice que no lo haga, que por qué hago eso y que me he perdido el encanto. Cariño, ¿qué encanto? Llevo una medusa la nuca, llevo tatuado el cuello, los brazos, llevo unos cuernos en la rodilla, llevo tatuada la cara... O sea, ¿no os habéis dado ya cuenta de que es mi estilo?".

El creador de contenido le ha pedido a sus seguidores que confíen "en el proceso" porque lo que le has enseñado no es el resultado final: "No es cómo empieza, es cómo acaba y obviamente no va a quedar así de negro, pero a quien no le guste que no mire... ¡Si el brazo es mío!"; y ha dado la clave de por qué ha tomado esta decisión y es que en ese brazo llevaba un tatuaje que no le gustaba nada porque lo hizo por colaboración con un tatuador que le "engañó" enseñándole diseños que no eran suyos y haciéndole luego un dibujo que no le gustó nada: "Había dos opciones: o quitarse el tatuaje o hacerse un black out, ¡pues black out! Además, queda súper elegante y súper bien, ¡ya lo veréis!".