Cansada de que no se sepa toda la verdad, Fani Carbajo regresa a su canal de mtmad con ganas de demostrar que ella no ha mentido durante el cara a cara con su exnovio en el programa '¡De viernes!'. La concursante de 'La isla de las tentaciones' no titubea a la hora de enseñar las pruebas que desmontan todas las mentiras de Christofer Guzmán. La influencer considera que ha llegado el momento de que todo el mundo descubra quién es el que fuera su pareja por más de 10 años y así lo ha demostrado en exclusiva.