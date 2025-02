Isa Pi sale en defensa de su prima Anabel Pantoja: "No justifico su actitud, pero la entiendo"

La pareja llegaba esta semana a la Península, donde visitarán Córdoba y Sevilla para presentar a su hija a los familiares y amigos que todavía no han tenido la oportunidad. Anabel, que llegaba muy enfadada y se enfrentaba a la prensa , se ha dejado ver muy poco durante estos días.

Este viernes, Isa Pantoja ha defendido a su prima en el plató de 'Vamos a ver': "No van a decir nada ni se van a pronunciar. Yo entiendo que siempre hay que tener una buena contestación, pero hay veces que te saturas. Te lo digo yo que cuando tuve a mi hijo entraron hasta en el hospital y hay momentos en el que uno no sabe controlar porque se te va de las manos. No justifico su actitud, pero como prima, madre y persona también la entiendo", ha respondido.