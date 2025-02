Omar Sánchez lleva semanas siendo relacionado con Anabel Pantoja . La publicación de historias muy similares - en la misma playa y con la misma canción- ha hecho saltar las alarmas sobre una posible reconciliación entre el exmatrimonio. Además, los guiños que ha dejado caer él a través de su perfil oficial de Instagram, con palabras sobre "segundas oportunidades" han hecho levantar todas las sospechas. Ahora, el windsurfista y exconcursante de 'Supervivientes' ha elegido una canción con esta letra: "Siempre te busco, no se me quita la idea" .

Si bien de momento no ha dicho cuál será su siguiente destino ni a quién está dedicando estas frases que siempre acompaña con un corazón negro (sobre todo después de confesar que vuelve a estar enamorado y que ha encontrado "la paz en forma de persona", Omar Sánchez sigue alimentando los rumores de reconciliación con Anabel Pantoja con sus actualizaciones en Instagram. Y es que sus seguidores continúan apuntando a una posible segunda oportunidad con la sobrina de Isabel Pantoja después de juntar todas las pistas que el canario ha ido dejando caer.

Primero fue la publicación de unas fotos en la misma playa con la misma canción - el single de Bad Bunny que habla de "no poder olvidar" y de que esa persona "le enseñó a querer"-. En ese momento, fueron muchos los que se dieron cuenta de esta coincidencia en las redes sociales de Anabel Pantoja y Omar Sánchez . Sin embargo, la influencer poco después reaparecía con David Rodríguez, padre de su hija, cortando de raíz las teorías de sus seguidores.

Pero él no. Omar Sánchez ha continuado publicando reflexiones que han dado alas a sus incondicionales. La última de ellas, la elección de una canción que ha causado un gran revuelo entre su comunidad. "Ay, hola, perdón la hora. Se que estás mal, pero después de cuatro copas, siempre te busco, siempre es igual. No se me quita la idea de dar la pelea porque es evidente que todavía nos quedan un par de asuntos pendientes", dice Marc Anthony en el tema que ha escogido Omar Sánchez y que para sus seguidores ha sido una nueva referencia a su relación con Anabel Pantoja.