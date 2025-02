Omar, que no ha dejado de apoyar a su expareja durante todas estas semanas en las que se ha visto envuelta en una polémica investigación por las lesiones que presenta su hija Alma , habría encontrado de nuevo el amor, tal y como confesó él mismo hace unos días: "Energía bonita, alma tranquila y un corazón enorme", escribía en sus redes sociales. Pero, hasta entonces, no sabíamos nada más de esta misteriosa mujer.

Aunque sea de espaldas y no le podamos ver la cara, pero el gesto es más que significativo. Omar decide así mostrar parte de la apariencia física de su nueva novia, lo que significa también un paso más de ir abriéndose con sus miles de seguidores. ¿Terminaremos viendo su cara en los próximos días? Además, la canción que acompaña a esta instantánea también dice mucho, pues se trata de 'Mi refe', un tema de Beéle junto con Ovy on the Drums. Esta es la parte de la canción que ha decidido compartir Omar (sin duda, se trata de toda una declaración de intenciones):