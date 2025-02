La actriz conocida por su nominación al Goya y su papel en 'La que se avecina' Mónica Cervera llevaba unos cinco años aproximadamente viviendo en la calle por decisión propia, alejada de su familia y amigos. Entró en la cárcel condenada por un robo con violencia en grado de tentativa y otro leve de lesiones , pero este no ha sido el único caso de agresión que supuestamente ha cometido la actriz. El equipo de ' Tardear ' ha conseguido en exclusiva las declaraciones del tío de la supuesta víctima : ¿quieres saber qué fue lo que sucedió?, sigue leyendo.

El tío de la persona a la que supuestamente agredió Mónica Cervera se ha puesto en contacto con 'Tardear' para contar qué fue lo que sucedió. Cuando su sobrina iba paseando tranquilamente a su perro, "la muchacha se abalanzó sobre ella y la tiró al suelo, la arañó" hasta que fueron separadas por dos personas que iban corriendo. Al parecer, la agresión no le dejó ningún tipo de marcas, "fueron unos arañazos y unos hematomas, pero ya está" . Sin embargo, no existe nada que llevase a la que fue actriz a presuntamente cometer dichos actos: "Esta muchacha es de sin más" , señala.

"Vino la policía y se la llevaron", cuenta. Pero este suceso no se quedó ahí: "Después llegó todo a un juicio rápido, una vista, pero mi sobrina no quiso ir ni nada porque esta muchacha está malamente". Su sobrina denunció en un primer momento, pero según señala "no llegó a ningún lado".