Jaime Ostos y Jacobo Ostos protagonizaron un gran altercado

Jacobo Ostos se ha sentado en 'Fiesta' para dar su versión de lo ocurrido

Jaime Ostos cuenta su versión tras el altercado con su hermano Jacobo: ''Creía que iba a matarme''

Jacobo Ostos se ha sentado en el plató de 'Fiesta' para responder a su hermano Jaime tras la entrevista que concedió en '¡De viernes!'. En ella, aseguraba que su hermano era el culpable del brutal altercado que los dos hermanos tuvieron el pasado 17 de febrero a la salida de un evento taurino.

Pero Jacobo no coincide con la versión de su hermano y se defiende: ''Si hubiera agredido a mi hermano, no estaría aquí. Ha denunciado y hay una cámara de seguridad y personas de seguridad, la policía habrá tomado las pertinentes declaraciones''.

El hermano de Jaime revela lo que ocurrió: ''Yo no veo a mi hermano hasta que salgo del hotel. Me acerco a mi madre y está llorando, hay vídeos, y me dice 'me ha cogido del brazo y me ha dicho que me va a matar'. No sigo hablando, salgo corriendo a buscarle con una intención nada buena''.

''Le dije muchos tacos, yo iba muy caliente, pero me contuve. Su reacción es coger el teléfono y me enfoca, le arranco el teléfono de la mano y en ese gesto, él se da un golpe en el pómulo. La herida que tiene él coincide con el golpe que se dio él con el reloj'', explica.

Un testigo de la pelea le da la razón a Jacobo Ostos

El programa ha contado con la versión de uno de los testigos de la pelea, que lo cuenta absolutamente todo: ''Escuchamos jaleo y fuimos corriendo para intentar apartarlos. Llegaron los de seguridad y calmaron a Jacobo'', explica.

''Fue poquísimo tiempo. Se ha dicho que Jacobo empezó a darle al taxi, eso no lo vimos, no es por defender a uno u otro, pero a Jacobo no le vi aporreando al taxi ni nada de lo que se ha dicho. Escuchamos la discusión y los gritos'', explica detalladamente.

