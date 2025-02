Yolanda Díaz y la intrahistoria del anillo que se llevó sin pagar de la Fashion Week

Elena Salvador Torres, fundadora de la marca de anillos y que se encontraba en el stand de la marca, ha contado con tono humorístico en las redes la intrahistoria del anillo y reclamando a la ministra el pago de dicha pieza. " Ha pasado por aquí una persona, se ha puesto un anillo, su asistente también y yo no he visto los billetes", señalaba en un vídeo publicado en el perfil de Sirius Stylist.

"Ha hecho un 'simpa' en toda regla. Me ha dicho 'ahora vuelvo’, pero no ha vuelto. Vuelve, por fa", ha explicado la creadora entre risas. Un vídeo que no ha tardado en viralizarse y tras el que el equipo de Díaz se ha puesto en contacto con ella. "Nos escribieron minutos después de que saliese el vídeo, majísimos, diciéndonos que con el revuelo, el follón y que al ser el primer sitio en el que se pararon pues que al final no pudieron pasarse", continúa. "Ya está pagado. Desde el principio supimos que fue un despiste", ha aclarado.