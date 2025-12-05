Las dirigentes del PSOE-Torremolinos destacan la "complicidad" de Navarro y la denunciante

Esta persona "tiene una familia que sufre por ver todo esto y, además, no ha sido declarada culpable", han resaltado

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, dice que Moncloa no conocía el supuesto acoso de Salazar

Compartir







Las mujeres integrantes de la Ejecutiva municipal del PSOE de Torremolinos (Málaga) han asegurado que han sido "testigos de la amistad y complicidad" entre el hasta ahora secretario local, Antonio Navarro, y la militante que lo ha denunciado por presunto acoso sexual.

En un comunicado firmado por ocho mujeres y publicado en la cuenta del PSOE de Torremolinos en X este viernes, apelan "al derecho fundamental a la presunción de inocencia, que tiene que ser respetado hasta el momento en el que exista una resolución firme que declare la culpabilidad de la persona en cuestión".

Han declarado que han compartido con Navarro "momentos a solas y en compañía de otros compañeros", y que él "siempre ha sido respetuoso en el trato" hacia ellas, porque de lo contrario lo habrían "denunciado de forma inmediata". Además, subrayan que nunca vieron "ningún acto de acoso hacia la compañera denunciante", con quien compartieron muchas horas durante la campaña electoral, y que su actitud era absolutamente normal y de absoluta complicidad con Antonio Navarro".

Lamentan "la filtración de la denuncia"

Las firmantes lamentan "la filtración de la denuncia" en un día convulso para el partido y que el caso ya se haya "juzgado mediáticamente, señalando a una persona como culpable, con su foto y sus datos personales", afectando a su familia "que sufre por ver todo esto y, además, no ha sido declarada culpable".

PUEDE INTERESARTE Cronología del caso Francisco Salazar: de las primeras denuncias por acoso sexual a la reacción del PSOE casi cinco meses después

Recordaron que una denuncia "es una declaración de voluntad en la que se pone en conocimiento de una autoridad la posible comisión de un hecho que puede revestir carácter de delito", pero "ello no significa que lo constituya", y que si finalmente se confirma, serán "las primeras en condenar dichos ataques". Critican que "se ha sentenciado a una persona sin que haya tenido posibilidad de defenderse y sin valoración alguna del contexto que rodeaba a ambos implicados".

Las mujeres del PSOE destacaron que si se critica "los juicios paralelos que se están viviendo con Begoña Gómez o con el fiscal general del Estado y se apela a la presunción de inocencia", debe aplicarse "la misma vara de medir en todos los casos". Reiteran que "nunca hemos presenciado actitudes machistas, denigrantes, de acoso sexual, abuso o cualquier conducta no apropiada por parte de Antonio Navarro hacia ninguna mujer".

Por último, señalaron que han sido testigos de la relación entre ambos, de la complicidad y los abrazos, y que en actos posteriores a los hechos denunciados en 2021, Navarro y la denunciante "participaban con total normalidad, con muestras de cariño y sin existir atisbo de ninguna posición de supremacía, acoso o agresión".