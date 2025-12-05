Las muestras de los nuevos jabalís encontrados se enviarán al laboratorio de referencia en Madrid

Peste porcina en España: “la gran mayoría” de la "cincuentena" de jabalíes hallados muertos en la zona del brote de Barcelona han dado negativo

BarcelonaLos efectivos que inspeccionan el medio rural en la zona de la provincia de Barcelona -en la que se ha declarado el brote de peste porcina africana (PPA)- han encontrado en las últimas horas los cuerpos de otros dos jabalís muertos, lo que eleva a 52 los hallados en el perímetro fijado.

El jefe del área de Barcelona del cuerpo de los Agents Rurals, Jaume Torralba, ha informado este viernes de que los cuerpos encontrados estaban en el límite de los seis kilómetros de radio que fija la zona de alto riesgo de contagio en torno al foco del brote, situado en el municipio de Cerdanyola del Vallès (Barcelona).

Se elevan a 52 los casos de animales muertos

Hasta este viernes, los análisis han confirmado que de esos 52 animales muertos, 13 lo fueron por el virus de la PPA. Ahora, las muestras de los nuevos jabalís encontrados se enviarán al laboratorio de referencia, en Madrid, para determinar si la causa de la muerte es la peste porcina.

Las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas han demandado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación sacrificar 40.000 cerdos y jabalíes de la zona afectada por la peste porcina africana (PPA) en España con el objetivo de "prevenir antes que curar". Así se lo han comunicado directamente al ministro Luis Planas.

El sector porcino, decepcionado con el Ministerio de Agricultura

El responsable del sector porcino en COAG, Jaume Bernis, ha declarado que se sienten "decepcionados" después de que el máximo representante de Agricultura haya rechazado su propuesta de "vaciar la zona de animales para poder rebajar la presión el radio de los 20 kilómetros".

Mientras, el Ministerio de Agricultura investiga si el virus de la peste africana salió de un laboratorio debido a que las cepas que circulan en otros países de Europa no coinciden con la que ha afectado a los jabalíes silvestres muertos en Cataluña.