Tras seis temporadas, el vasco se ha despedido de los colaboradores y sus seguidores, dedicándoles unas emotivas palabras de agradecimiento. El presentador, que ha compartido algunas vivencias como lo que sintió al besar a J Kbello, anuncia que cierra su etapa de ‘En todas las salsas’ tras 69 programas llevando las riendas. “He aprendido mucho, cómo presentar, cómo manejar el cotarro” comienza explicando y no se corta a la hora de confesar el gran viaje emocional que ha supuesto su participación en el videopodcast: “El programa ha ido creciendo y yo he ido creciendo, no pensaba llegar a 69 programas”.